Deutsche konsumieren immer mehr Fleischersatz Jetzt wird der Veggie-Boom zum Wirtschaftsfaktor

579 Millionen Euro haben Investoren laut GFI-Studie im vergangenen Jahr europaweit in Start-ups gesteckt, die an solchen Technologien arbeiten – ein Rekord. Doch umständliche, langwierige Zulassungsprozesse in Europa sind für die Gründer eine hohe Eintrittshürde in den Markt – erste Produkte aus Fermentation und Zellkulturen kommen darum in den USA und Singapur auf den Markt.