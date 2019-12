Düngeverordnung: Gülle, der unterschätzte Rohstoff

Wie sich aus überschüssiger Gülle diese Nährstoffe extrahieren lassen, zeigt etwa ein Projekt des Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart. Dabei wird die Gülle zunächst in seine flüssigen und seine festen Bestandteile aufgeteilt. Aus dem flüssigen Teil wird dann mittels eines sogenannten Fällungsreaktors zunächst der Phosphor gelöst. Danach wird der flüssige Teil durch eine Membranzelle geleitet, wobei sich der Stickstoff in Form von Ammoniak löst. Beides kann anschließend als Dünger eingesetzt werden. Der feste Teil wird getrocknet, wobei die Mikroorganismen zerstört werden. Anschließend wird er unter Luftabschluss erhitzt und so in organische Biokohle umgewandelt. Die kann wiederum als Energieträger dienen. Alles in allem lassen sich so aus 50 Kilogramm Schweinegülle 500 Gramm Phosphatdünger, 500 Gramm Stickstoffdünger und 900 Gramm Biokohle gewinnen.