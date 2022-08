Dürrekatastrophe Kann die Wolkenimpfung Peking den ersehnten Regen bringen?

Beim Deutschen Wetterdienst kann man über die derzeitige Aktionen der chinesischen Regierung ebenfalls nur schmunzeln: „Das ist nonsens“, sagt Meteorologe Andreas Friedrich. Wenn Luft so trocken ist wie aktuell in China, gebe es einfach nichts zu impfen in der Atmosphäre. Um Regenwolken zu bilden, seien riesige Mengen Energie notwendig, zudem feuchte Luftmassen, ein vertikaler Aufwind und instabile Atmosphärenschichten. „Das ist nichts, was man mit etwas Silberjodid erreichen kann“, so der Experte. Schieße man das Pulver in ein paar Schäfchenwolken, passiere rein gar nichts.