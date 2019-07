Energieeffizient Bauen: Deutsche Mittelständler glänzen in Kalifornien

Eine Autostunde weiter nördlich zeigt die Warema GmbH aus Marktheidenfeld, dass umweltfreundliche Technologien sich nicht auf Bürogebäude beschränken müssen. In der Nähe des Flughafens von Los Angeles hat sie gemeinsam mit Bosch, Stiebel Eltron und Knauf ein Passivhaus aufgestellt; das erste neu errichtete in Los Angeles. Das 160-Quadratmeter-Wohnhaus mit seinen vier Zimmer und drei Bädern ist mit Spezialjalousien ausgestattet. Mit Hilfe einer Wetterstation und Sensoren richten sich diese so aus, dass sie an heißen Tagen das Sonnenlicht abschotten und zugleich trotzdem genügend Licht ins Haus lassen. An kälteren Tagen wird das Sonnenlicht zum Aufwärmen genutzt. Es ist ein Musterhaus, das Passivhäuser in Kalifornien populär machen soll. „Wir wollten zeigen, dass so etwas auch in kleinerem Maßstab interessant ist“, sagt Ralf Nowakowski von Warema.