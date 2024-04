Energiekostenvergleich So gelingt die private Energiewende mit Wärmepumpe und E-Auto

In Zeiten mit viel Wind fällt der Großhandelspreis an der Leipziger Stromböse EEX regelmäßig ab, zum Teil sogar in den negativen Bereich. „Mit flexiblen Stromtarifen kann man davon wegen des hohen Fixanteils an den Stromkosten zwar nicht ganz, aber immerhin teilweise profitieren“, sagt Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW. Besonders, wer zum Beispiel Waschmaschine, Trockner, E-Auto-Wallbox oder Wärmepumpe dann anwerfen kann, wenn der Strom gerade günstig ist. Weil beispielsweise gerade ein Tief über die Nordsee fegt und viel Windstrom an der Börse die Preise drückt.