Energiekrise Warum eine Laufzeitverlängerung der Kernkraft gegen Gasmangel auch nicht helfen würde

Entscheidet die Bundesregierung, dass das Kraftwerk über das Jahresende hinaus weiter am Netz bleiben soll, müsste es entweder schon früher in einen solchen Streckbetrieb gehen, damit die Brennelemente genug Reaktivität über das Jahresende hinaus behalten, könnte dann aber auch nicht mit voller Leistung laufen. Oder es müssten neue Brennelemente her.