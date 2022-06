Energiekrise Wie Mega-Wärmepumpen der Industrie beim Gasausstieg helfen

Doch seit der russischen Invasion in die Ukraine ist alles anders. „Es rollt gerade eine gewaltige Welle an Anfragen bei uns ein“, sagt Adler. Energieintensive Unternehmen ächzen unter hohen Gaspreisen – und fragen sich, ob sie im nächsten Winter überhaupt noch Gas aus Russland bekommen, denn nie stand die Versorgungssicherheit so in Frage. Dadurch sei das Interesse für die Wärmepumpe massiv gestiegen, sagt Adler.