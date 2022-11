Erneuerbare Energien So wird der Parkplatz zur kostenfreien E-Tankstelle

Was in Frankreich erst noch Realität werden soll, haben in Deutschland längst schon weit mehr Unternehmen als autarke Energiequelle entdeckt, als bloß der oberfränkische Energiepionier Münch. In Bamberg etwa schützen die Solarpaneele über dem Park&Ride-Parkplatz der Stadtwerke an der Kronacher Straße bereits seit 2018 die 250 Pendler-Fahrzeuge im Sommer vor der Sonnenhitze und im Winter vor Regen, Schnee und Eis. Zugleich produzieren sie jährlich rund 675 Megawattstunden Strom – genug Energie, um mit E-Mobilen rund 3,5 Millionen Kilometer weit zu fahren.