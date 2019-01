Erzeugungskapazitäten Deutschland bei weltweiter Solarleistung auf Platz vier

Deutschland hat die weltweit viertgrößten Kapazitäten für die Produktion von Strom aus Solarenergie. Derzeit seien die Anlagen der Solarstrom-Erzeuger in der Bundesrepublik insgesamt für eine Leistung von etwa 46 Gigawatt ausgelegt, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft am Freitag mit. Nach starken Jahren der deutschen Branche seien mittlerweile aber Japan (60 Gigawatt) und die USA (63 Gigawatt) vorbeigezogen. Spitzenreiter bei der solaren Erzeugungskapazität sei mit großem Abstand China mit 174 Gigawatt, berichtete der Verband in Berlin. Die Volksrepublik hatte in den vergangenen Jahren auch mit Hilfe niedriger Preise für Solarmodule insbesondere die europäischen Anbieter unter Druck gesetzt.