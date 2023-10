ExxonMobil-Präsident „In Europa versucht man den Weg häufig vorzuschreiben“

Sie hatten einen Mangel an Projekten in der Branche bemängelt. Hat ExxonMobil da schon was angestoßen?

In den ersten zwölf Monaten haben wir unter anderem schon die weltweit ersten drei bedeutenden Vereinbarungen über die Abnahme von Kohlendioxid von Drittunternehmen mit einem Ammoniakproduzenten, einem Industriegashersteller und einem Stahlunternehmen unterzeichnet. Das sind CO2-Emissionen im industriellen Maßstab. Allein mit diesen ersten drei Verträgen entlasten wir die Atmosphäre um jährlich fünf Millionen Tonnen CO2. Das entspricht der Umstellung von zwei Millionen Verbrennerautos auf E-Antrieb. Um das in Perspektive zu setzen: So viele E-Autos wurden bis heute in den USA verkauft. Ich bin daher unglaublich optimistisch, was wir schaffen können, wenn wir uns auf diese Industrien fokussieren.