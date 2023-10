ExxonMobil-Präsident „Wir brauchen unbedingt einen Preis für CO2“

Wenn Sie durch das Hauptquartier von ExxonMobil in Houston spazieren, mit den Leuten reden, die schon Jahrzehnte in der Öl- und Gaswirtschaft arbeiten, wie reagieren die auf Ihre Pläne? Sagen die, diesen neuen Unsinn brauchen wir nicht? Oder sind die an Bord?

Als ich in die Firma kam, war ich mir tatsächlich nicht sicher. Es hätte so kommen können, dass die Leute sagen, jaja, setz dich in die Ecke da drüben und mach deine Sache alleine. Passiert ist aber das genaue Gegenteil. Das Ausmaß der Begeisterung ist unglaublich. Der Enthusiasmus für das, was wir tun, ist sehr, sehr groß und wirklich ermutigend. Einer der Vorteile bei ExxonMobil ist, dass wir all diese unglaublichen Fähigkeiten in den Bereichen Technik, Forschung und Durchführung von Großprojekten nutzen und daraus die richtigen Teams zusammenstellen können.