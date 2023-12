Feuerwerk zum Jahreswechsel Das Geschäft mit der Silvesterknallerei

Dagegen hält der Bundesverband Pyrotechnik (BVPK): „Die letzte Silvesternacht hatte nichts mit dem Brauchtum zu tun, die bösen Geister zu vertreiben“, kommentiert Ingo Schubert, Vorsitzender des BVPK. „Wir haben in dieser Nacht den Frust in der Bevölkerung gespürt, der sich über die letzten Jahre aufgebaut hat; über gestiegene Kosten, wenig Geld und allgemeine Unzufriedenheit“. Die Übergriffe seien das Ergebnis von Übermut und dem Gebrauch von Rauschmitteln in Verbindung mit in Deutschland illegaler Pyrotechnik, wie Vogelschreck-Pyromunition die aus Schreckschusspistolen verschossen wird. „Nur weil zwei Prozent der Gesellschaft nicht vernünftig mit Pyrotechnik umgehen können, ist es schwer, ein generelles Böllerverbot durchzusetzen“, so Schubert.