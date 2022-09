Fischimporte aus Russland Paniert Käpt’n Iglo bald Tintenfisch statt Putins Alaskaseelachs?

Der britische Fischverarbeiter Iglo will eigenen Angaben zufolge seine extreme Abhängigkeit von russischem Fisch reduzieren. Das Unternehmen gehört zum an der New Yorker Börse gelisteten Konzern Nomad Foods und ist mit knapp zehn Prozent Marktanteil in Deutschland Marktführer unter den Tiefkühlfischanbietern. Insgesamt stammen rund 72 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Alaskaseelachses von russischen Fangschiffen.