Flexible Stromtarife Deutschland ist bei der Digitalisierung des Stromnetzes Letzter

Ein kleinerer Teil des gehandelten Stroms wird am Spotmarkt alle 15 Minuten neu taxiert. Dort werden die Lücken zwischen Angebot und Nachfrage aus dem Day-Ahead-Handel ausgeglichen, jede Viertelstunde neu. Dieser Markt verstärkt das heftige Auf und Ab der Preise. Das liegt an der Merit Order: Dabei bieten auch für die Viertelstunden-Kontingente am Spotmarkt die billigsten Kraftwerke ihren Strom zuerst an: bereits abgeschriebene Atomkraftwerke können zum Beispiel sehr günstig produzieren, auch Braunkohlekraftwerke gehören, trotz steigender CO2-Abgaben, zu den günstigen Anbietern. Wenn deren Angebot aber nicht ausreicht, kommen die teuersten Kraftwerke zum Einsatz, die marginalen oder Grenzkraftwerke; das sind in der Regel neuere Gaskraftwerke, die sich sehr schnell anfahren lassen. Die Besonderheit des Stromhandels, die ihn von anderen Börsen unterscheidet: Für jeden gehandelten Viertelstundenkontrakt bekommen am Ende alle Anbieter den Preis, den das teuerste Kraftwerk verlangt hat, nicht etwa ihr eigenes Gebot. Dadurch verdiente etwa RWE im vergangenen Jahr Milliarden, weil bereits abgeschriebene Kraftwerke weit mehr pro Megawattstunde einstrichen, als der Konzern Kosten dafür hat. Den Preis zahlen dann am Ende alle Stromkunden.



