Flexible Stromtarife Deutschland ist bei der Digitalisierung des Stromnetzes Letzter

Nicht nur die Industrie, auch private Kunden könnten von diesen Schwankungen profitieren. Der Stromhändler Tibber hat zu Beginn des Jahres die Verbrauchsdaten einiger Hundert Kunden über mehrere Wochen erfasst und mit dem so genannten Standardlastprofil verglichen – also dem durchschnittlichen Stromverbrauch deutscher Privathaushalte über den Tagesverlauf. Besonders, wenn ein Großverbraucher wie ein E-Auto oder eine Wärmepumpe im Haushalt war, lohnte sich der flexible Tarif. Ein Elektroauto steigert den Stromverbrauch einer durchschnittlichen deutschen Familie um 50 bis 60 Prozent: Kommen Privathaushalte mit vier Personen ohne Großverbraucher wie E-Auto oder Wärmepumpe im Schnitt mit etwa 4000 kWh Strom pro Jahr aus, so verlangt ein E-Auto, das täglich den deutschen Durchschnitt von 40 Kilometern fährt, allein rund 2700 kWh Strom im Jahr. Im Gegenzug spart das E-Auto natürlich Geld für Benzin oder Diesel. Bei den aktuellen Spritpreisen (und wiederum die durchschnittliche Fahrleistung angenommen) rund 1200 Euro.

Es lohnt aber, den Großverbraucher E-Auto in Zeiten mit niedrigen Strompreisen zu verlagern. „Kaum ein privater Stromverbraucher passt besser zu flexiblen Stromtarifen als ein E-Auto“, meint Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Denn der Akku kann meist ein Vielfaches des täglichen Fahrstrombedarfs speichern. Die meisten E-Autos verfügen über Batterien mit 60 kWh oder 75 kWh, oft auch mehr, während der Fahrstrombedarf im bundesdeutschen Durchschnitt nur bei rund 7 kWh am Tag liegt.