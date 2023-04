Heiztechnik Lieber abwarten? Experten rechnen bei Wärmepumpe mit starkem Preisverfall

Ventilatoren, Wärmeübertrager, Kompressoren, Elektronik – fast alles, was heute in einer in Europa produzierten Wärmepumpe steckt, ist teuer. „Das liegt vor allem an den noch recht geringen Stückzahlen“, sagt Stergiaropoulos. Er glaubt zwar nicht, dass es in absehbarer Zeit die Wärmepumpen für 400 Euro geben wird. Klimaanlagen seien eher auf eine Haltbarkeit von zehn Jahren ausgelegt, Wärmepumpen dagegen sollen mindestens 20 Jahre durchhalten. Entsprechend robuster müssen sie konstruiert sein. Aber ein Preis von 2000 bis 3000 Euro sei bei entsprechenden Stückzahlen realistisch.