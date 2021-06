Infografik Vier Grafiken zeigen, wie es um die Offshore-Windkraft steht

Windparks auf hoher See erleben einen Boom. Die Turbinen sind gewachsen, die Kosten gesunken – die Potenziale riesig: Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) kann Offshore-Energie bis zum Jahr 2040 zum Billionen-Dollar-Business wachsen. Eine Analyse der freien Flächen in Küstennähe mit genug Wind ergab: Die Turbinen könnten den weltweiten heutigen Strombedarf 18-mal decken. Wie viel davon realisiert wird, hängt auch von Genehmigungen ab – und ob der Transport des Stroms an Land sich jeweils rechnet.



Mehr zum Thema: Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Energieverbandschefin Kerstin Andreae im Streitgespräch zur Energiewende: „Ohne Entfesselung aller Kräfte wird es nicht funktionieren“.