Innovationen 2022 Diese Technologien bringen uns der klimaneutralen Wirtschaft näher

Lange Wartezeiten an der Ladesäule nerven viele E-Auto-Fahrer. Zwar müht sich die Industrie nach Kräften: dank besserer Zellchemie in den Batterien und 800-Volt-Technik soll das Laden mehrerer hundert Kilometer Reichweite bald nur noch wenige Minuten dauern. Vorausgesetzt, man kann sich eines der zunächst kostspieligen Autos leisten, in denen diese aufwendige Technik als erstes verbaut werden wird.

Eine echte Alternative will das deutsch-chinesische Unternehmen Infra-Dianba aus Berlin anbieten. Der chinesische Partner Aulton Dianba hält zahlreiche Patente zu einer Batteriewechsel-Technik. In China gibt es in einigen Metropolen bereits ein dichtes Netz an Batteriewechselstationen.