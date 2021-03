Jetzt soll Flut helfen Frachter hängt immer noch im Suezkanal fest

Das für die Technik auf der „Ever Given“ verantwortliche Unternehmen Bernhard Schulte Shipmanagement erklärte, nach Fehlversuchen am Freitag wolle man jetzt Ballastwasser aus dem Schiff abpumpen, damit es leichter wird. Am Sonntag sollen zwei zusätzlich Schlepper eingesetzt werden, um den Riesenfrachter vom Ufer freizubekommen. Die Kanalbehörde wollte aber schon am Samstag mindestens zwei Versuche unternehmen, jeweils nach der Flut. Medien wurden nicht in die Nähe des Frachters gelassen. Der Chef der Kanalbehörde, Osama Rabei, kündigte für Samstag eine Pressekonferenz in Suez an.