Klimagipfel COP27 Wie grün wird die Wüste?

Bis Ägypten dagegen den ersten grünen Wasserstoff und grünen Strom nach Europa exportiert, dürfte noch Zeit vergehen. Im Jahr 2025 könnte eine Wasserstoffproduktionsanlage des norwegischen Energieunternehmens Scatec am Golf von Suez in Betrieb gehen, die das Gas in Ammoniak umwandelt. Der soll dann per Schiff ins Ausland verfrachtet werden.