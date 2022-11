Klimagipfel COP27 Wie grün wird die Wüste?

Nicht nur in Ägypten, sondern in ganz Nordafrika und im Nahen Osten, der sogenannten Mena-Region, ziehen die Investitionen in grüne Energieprojekte an. 73 Gigawatt an Wind- und Solarprojekten seien dort in Arbeit oder in Planung, so ein Bericht der Nichtregierungsorganisation Global Energy Monitor. Am meisten investiert wird im Oman, Marokko und Algerien.