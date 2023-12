Klimagipfel COP28 Methan ist ein Klimakiller – und das Gas strömt einfach über Ventile in die Luft

Methan ist nach Kohlendioxid (CO2) die zweitwichtigste Ursache für die globale Erwärmung. Die sozialen Kosten je freigesetzter Tonne werden etwa in einer aktuellen Untersuchung des Center on Global Energy Policy der Columbia-Universität in New York mit 1300 Dollar beziffert. Anders als CO2, das sich über Hunderte Jahre in der Atmosphäre hält, zerfällt Methan im Schnitt schon nach zwölf Jahren unter anderem zu CO2. Zuvor aber hat es eine rund 85 Mal so große Treibhauswirkung (auf 20 Jahre betrachtet) wie Kohlendioxid.