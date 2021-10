Klimaschutz im Eigenheim Warum sich die nächste Regierung dringend um Ihre Heizung kümmern muss

Der Berliner Thinktank will darum, dass die staatlichen Förderungen für die Gebäudesanierung und erneuerbare Wärme in Gebäuden erhöht werden – auf zwölf Milliarden Euro pro Jahr. Zusätzlich sollten zehn Milliarden Euro über zehn Jahre in die Entwicklung kostensparender industrieller Sanierungstechnologien fließen. Wie viel Geld aber die nächste Regierung für die Energiewende oder einen Sonderklimahaushalt ausgeben kann – darüber dürfte in den Koalitionssondierungen gerade lebhaft diskutiert werden.