Klimaschutz im Eigenheim Warum sich die nächste Regierung dringend um Ihre Heizung kümmern muss

Während Strom in den vergangenen Jahren immer grüner geworden ist, blieben Heizungen CO2-Schleudern: Der Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung liegt seit 2012 konstant bei knapp 15 Prozent. Beim Treibhausgasausstoß von Gebäuden, heißt es in einer neuen Studie der Deutschen Energieagentur (Dena), herrsche seit einem Jahrzehnt Stagnation. Deutschlands gesetzlich verbrieftes Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden, ist damit nicht zu erreichen. Denn Gebäude machen in Deutschland einen Anteil von 35 Prozent am Energieverbrauch und von 30 Prozent an den CO2-Emissionen aus.