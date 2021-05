Klimaschutz Luftfahrtbranche will grüner Fliegen – mit Kerosin aus Wasserstoff

Die Industrie verfolgt schon seit einer Weile Pläne für die Synfuelherstellung: Eine Pilotanlage soll etwa bei der Raffinerie Heide an der Nordseeküste Ende 2023 in Betrieb gehen. In Norwegen wiederum plant ein Konsortium, an dem das deutsche Wasserstoffunternehmen Sunfire beteiligt ist, eine Synfuelproduktion, die 2026 eine Jahresleistung von 100 Millionen Litern erreichen soll.