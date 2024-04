Klimaschutzgesetz „Die bittere Wahrheit: Es fehlt den Verantwortlichen an politischen Anreizen“

Bis der CO2-Preis eine kritische Höhe überschreitet. Dann dürften sich die Reihen seiner Anhänger schnell lichten.

Diese Gefahr besteht natürlich – auch auf EU-Ebene. Der europäische CO2-Zertifikatehandel ETS ist ein ungemeiner Erfolg, er muss in seiner Struktur unbedingt erhalten bleiben. Im Fall stark steigender Preise ist er jedoch perspektivisch in Gefahr – nicht nur durch Rechtspopulisten. Deswegen brauchen wir rasch vorbeugende Maßnahmen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Neben einem sozialen Ausgleich durch Rückverteilung der Einnahmen etwa einen Preiskorridor, der jetzt schon im deutschen Emissionshandelssystem angelegt ist und im kalifornischen System bereits eingeführt wurde. Das wäre zwar aus Klimasicht ein Kompromiss, aber einer, mit dem sich leben ließe und der am Ende ambitioniertere Klimapolitik ermöglichen könnte.



