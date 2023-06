Klimaschutzprogramm Herr Habeck, nehmen Sie sich ein Beispiel an Joe Biden!

Das Investitionsprogramm ist so mächtig, dass es die US-Wirtschaft zurzeit stärker wachsen lässt als die Volkswirtschaften aller anderen G7-Staaten. Kein Industrieland der Welt hat sich so gut von der Pandemie erholt wie die Vereinigten Staaten – Boom in the USA.



Während Deutschland sich mikromanagend in der Heizungswende verheddert, die Milliarden kosten und dennoch nur einen vergleichsweise geringen Beitrag zum globalen Klimaschutz liefern wird, setzen die USA den ganz großen Hebel an. Dort wo es gerade am dringendsten gebraucht wird. Ganz oben an den Prozess- und Produktionsketten.

Wer sauberen Wasserstoff produziert, bekommt pro Kilogramm drei Dollar Steuernachlass. Wer eine Tonne CO2 dauerhaft im Boden wegspeichert, statt sie in die Atmosphäre zu blasen, bekommt 85 Dollar. Und wer bereits emittiertes CO2 wieder aus der Luft fischt, erhält sogar bis zu 180 Dollar Steuererleichterung je Tonne. Das Programm ist wunderbar simpel – und ein Geschenk für den Klimaschutz.