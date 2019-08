Klimawandel „Pflanzen müssen heute viel mehr aushalten“

Wie finden Sie heraus, welche Kreuzung die Beste ist?

Wir erzeugen hunderttausende Nachkommen und selektieren die, die am besten gediehen sind. Die pflanzen wir im nächsten Jahr wieder an und selektieren erneut. Im vierten Jahr kommen die Kandidaten in kleinen Reihen auf verschiedene Standorte – auf fette Böden in der Magdeburger Börde, sandige in der Lüneburger Heide, tonige in Würzburg. Und dann führen wir diese Selektion über mehrere Jahre fort.



Das klingt aufwändig.

Ein moderner Landwirt investiert normalerweise eine Stunde Arbeit pro Hektar und Jahr – wir 800 Stunden. Wir müssen die Pflanzen in ihrer Gesamtheit beobachten: Wie hoch sind sie, wann blühen sie, wie ist die Reaktion der Blätter auf Trockenheit? Wir schauen die Pflanzen direkt an, mit der Messlatte oder mit Drohnen, die Fotos aus der Luft aufnehmen. Und wir machen von allen Pflanzen ein genomisches Profil.