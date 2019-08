Kondensstreifen vermeiden So geht Fliegen auch klimafreundlich

Wer an den Himmel schaut und Flugzeuge beobachtet, merkt schnell, dass sich ganz oft gar keine Streifen bilden, manchmal sehr kurzlebige und nur ab und zu sehr langlebige und klimaschädliche. Solche Streifen entstehen bei Temperaturen deutlich unter -40 Grad Celsius. So kalt wird es nur in ganz bestimmten Höhen. Steigt etwa eine Maschine bei einem Flug von München nach Hamburg auf 7000 Meter, stößt sie in der Regel nicht auf solch kalte Luftschichten. Langstreckenflüge in unseren Breiten wiederum fliegen oberhalb der Troposphäre, der untersten Luftschicht. In dieser Höhe verschwinden Kondensstreifen meist binnen Sekunden. In den Tropen sind wiederum andere Flughöhen ideal, um kondensstreifenfrei zu reisen, erklärt Atmosphärenforscherin Burkhardt.