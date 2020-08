Koordinator des Deutschen Rettungsrobotik-Zentrums „Als Autos die Straßen eroberten, hatte die Feuerwehr noch Experten für Pferdekutschen“

Was unterscheidet denn die Anforderungen der Feuerwehr beim Einsatz von Drohnen von denen professioneller Drohnenpiloten?

Zunächst einmal profitieren wir enorm davon, dass die Technik durch den zivilen Einsatz in kurzer Zeit so viel leistungsfähiger und zugleich so viel günstiger geworden ist. Zudem sind die Innovationszyklen viel kürzer als in unserer Rettungswelt. Allein bis eine Norm für ein Löschfahrzeug überarbeitet ist, braucht es oft Jahre. Also müssen wir schauen, dass wir das, was von der Industrie kommt, an unseren Bedarf anpassen. Im Fall der Drohnen haben wir kürzlich erlebt, wie die zivile Technik an Grenzen stieß. Bei den Wald- und Flächenbränden im April an der deutsch-niederländischen Grenze hatten Kollegen eine Drohne zur Luftaufklärung im Einsatz. Die lieferte zwar Luftbilder, aber die Positionsbestimmung anhand der hinterlegten Karten versagte, weil der Boden keine Konturen mehr zeigte, sondern einheitlich schwarz verbrannt war. Solche speziellen Probleme beispielsweise wollen wir mit unseren Projektpartnern am DRZ lösen.