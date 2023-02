Kreislaufwirtschaft Umweltsünde Einwegverpackung?

Thilo Schaefer ist Leiter des Referats Klimawandel beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er gewinnt der Studie der Universität Quebec auch Positives ab. Die Studie konzentriere sich nicht nur darauf, wie etwas verpackt ist, sondern auch wie energieintensiv und klimaschädlich das Produkt an sich ist. Genau dort entsteht aber das meiste CO2. „Faktoren wie der Transport oder die Häufigkeit der Nutzung werden in der Diskussion über Verpackungen oft vergessen“, sagt Schaefer. Generell schneide Plastik in der Gesamtbetrachtung oft besser ab als die vermeintlich klimafreundlicheren Alternativen. Hinzu kommt, dass in Deutschland ein Großteil der Verpackungen verwertet wird und die Recyclingquote im europäischen Vergleich am höchsten ist. Laut Umweltbundesamt wurden 2019 fast 72 Prozent der Verpackungsabfälle recycelt. Seit 2022 wurden die Recyclingvorgaben im Verpackungsgesetz für Pappe, Aluminium und Glas auf 90 Prozent angehoben, bei Getränkekartons auf 80 Prozent und bei Kunststoffen auf 63 Prozent.