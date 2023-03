Kultiviertes Fleisch Das Mammut kehrt zurück – auf den Teller

In der soll, geht es nach Noakesmith, kultiviertes Fleisch die Ernährung revolutionieren. Dazu züchten Forscher aus tierischen Zellen in Tanks ganze Hackbällchen und Steaks heran. Mehr als 100 Start-ups weltweit arbeiten an der Technologie und wollen so von Hühnchennuggets bis zu Lachs-Sushi zahlreiche tierische Lebensmittel industriell herstellen. Investoren haben im Jahr 2021 rund 1,4 Milliarden Dollar in den jungen Sektor gesteckt.