Kultiviertes Fleisch: Verkauf von Labor-Fleisch in USA genehmigt

In den USA darf künftig im Labor gezüchtetes Fleisch verkauft werden. Das US-Landwirtschaftsministerium habe den beiden Firmen Upside Foods und Good Meat die endgültige Genehmigung für so genanntes kultiviertes Fleisch erteilt, gaben beide Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die Vereinigten Staaten sind nach Singapur das zweite Land, das den Verkauf von im Labor gezüchtetem Fleisch erlaubt.