Lastenrad 5 aktuelle Lastenfahrräder am Markt

Einen klassischen Long-John-Typen hat die frisch in Deutschland gestartete Marke Hagen Bikes im Angebot. Der Tieflader des in Estland produzierenden Fahrradherstellers ist mit Bio- oder E-Antrieb sowie in den drei Standardlängen Mini, Flagship und XL erhältlich. In der Basisausstattung bietet das Cargobike eine schlichte Ladefläche, für die optional verschiedene Aufbauten für den Gepäck- oder Kindertransport bestellbar sind. Alle Modelle des Herstellers zeichnen sich durch eine Zuladung von 180 Kilogramm aus. Bei der E-Version unterstützt der S-Mag von Brose in Kombination mit einem 630-Wh-Akku den Fahrer. Rund 70 Kilometer Reichweite soll die Batterie erlauben. Kombiniert ist der E-Antrieb mit einer Heavy-Duty-Automatic-Nabe von Enviolo und einem Gates-Riemenantrieb. Wer vollständig auf Muskelkraft setzen will, kann zwischen einer Alfine-Nabe mit 8 Gängen oder einer neunstufigen Kettenschaltung wählen.

Die Preise starten bei 2540 Euro für die muskelbetriebene Variante beziehungsweise 5340 Euro für die E-Version.

Bild: Presse