Offshore-Wind Warum Deutschland bei der Offshore-Windkraft nicht voran kommt

Nun ist es also amtlich: Der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland geht viel langsamer voran als geplant. Die Ziele der Bundesregierung für 2030 scheinen schon jetzt kaum noch haltbar. Zuständig für Ausweisung der Offshore-Flächen in Nord- und Ostsee ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Das hat in einem Schreiben an die Bundesnetzagentur am 26. Januar Alarm geschlagen: Bei der Anbindung von Offshore-Windparks mit einer Gesamtleistung von sechs Gigawatt werde es „zu Verzögerungen von bis zu zwei Jahren kommen“, so das BSH. Konkret geht es um die Projekte Balwin 1 und 2 sowie LanWin 4 und 5 der Netzbetreiber Tennet und Amprion. Es dürften nicht die letzten Windparks auf hoher See sein, deren Netzanschluss sich schwieriger und langwieriger gestaltet, als erhofft. Es klemmt an vielen Stellen beim Bau der Windkraftanlagen auf dem Meer.