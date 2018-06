Plastikmüll im Ozean: Der junge Mann und das Meer

Die Geschichte hat einen Prolog: Slat verbringt 2011 seine Ferien in Griechenland, geht schnorcheln – und begegnet statt Fischen einer großen Menge von Plastiktüten. Er beschließt, etwas dagegen zu tun. 16 Jahre ist er damals alt. Er liest viele Bücher, erkundigt sich bei Forschern, weckt Begeisterung, erntet Kritik. Und sammelt für seine Idee, den Müll mit einem riesigen Fangarm aus dem Meer zu fischen, 40 Millionen Euro ein.

In wenigen Wochen wird sich zeigen, ob Boyan Slat am Ende der Geschichte als Retter der Ozeane dastehen wird – oder als gutgläubiger Idealist, der mit seinem Traum sogar Schaden anrichtet. Derzeit erledigt er mit seinem Team letzte Inspektionen. Im August will er sein System endlich 240 Seemeilen raus auf den Pazifik bringen – und es dann, wenn dort alles funktioniert, weiter bis zu einem der riesigen Plastikstrudel ziehen. Dem größten, wie er betont. „Eine Fläche zweieinhalb Mal so groß wie Frankreich.“ Auf halber Strecke zwischen Kalifornien und Hawaii soll dann das Experiment beginnen, das Slat unzählige Male in Computeranimationen durchgespielt hat.