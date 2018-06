Plastikmüll im Ozean Der junge Mann und das Meer

Lenz sagt, es wäre viel schlauer, den Plastikmüll abzufangen, bevor er ins Meer gelange. In Flussmündungen etwa, in den Buchten von Jakarta oder Rio de Janeiro. Dort also, wo das Plastik noch nicht in so viele kleine Partikel zerrieben wurde. Wo sich Auffangsysteme mit weniger Aufwand installieren ließen.



Am meisten stört Lenz, dass bei „vielen Leuten der Eindruck entsteht, dass das Problem nun gelöst sei – und sich der Einzelne nicht mehr kümmern müsse“. Dass jeder weiterhin sein Obst im Supermarkt in dünne Tütchen packen, weiter seinen Kaffee aus Wegwerfbechern schlürfen könne.



Lenz nennt das die „Silicon-Valley-Attitüde“: Slat erinnere ihn an die Gründer von Google und Tesla, die die Menschen glauben machen, dass es für jedes Problem eine ‧technische Lösung gibt. Mitunter sogar für Probleme, die sie selbst erst schaffen. „Slat tut so, als gebe es den großen Wurf. Und natürlich fasziniert das die Menschen.“