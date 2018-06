Plastikmüll im Ozean Der junge Mann und das Meer

Und so hat Slat seine Art gefunden, die Kritik abzuwehren, hat Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben, um Gegenargumente zu entkräften: Sie stehen wie eine Mauer zwischen ihm und Leuten wie Lenz.



Slat sieht sich als Erfinder, nicht als Umweltschützer. Das Tüfteln hat ihn schon früh fasziniert: Als er fünf Jahre alt war und ihn die Mutter mit ins Restaurant nahm, schrieb sie ihm Multiplikationsaufgaben auf, die er eifrig löste. Später studierte er Luft- und Raumfahrttechnik. Slat lässt sich von niemandem einreden, dass etwas unmöglich sei. Und er gibt viel, um zu beweisen, dass fast alles möglich ist: Er arbeitet 12 bis 14 Stunden am Tag. An jedem Tag. Ab und an geht er laufen, abends vorm Einschlafen liest er noch eine halbe Stunde.



Manchmal hat er den Eindruck, dass Umweltschützer technischen Errungenschaften misstrauen. Er selbst misstraut den Menschen – glaubt nicht daran, dass man sie dazu bringen kann, ihr Leben zu ändern. Wir alle, sagt Slat, tragen evolutionäres Gepäck mit uns herum, seien tendenziell faul und gierig. Seien nicht bereit, auf unser Steak zu verzichten, damit weniger Tiere leiden. Nicht auf unser Auto, damit weniger Schadstoffe in die Luft gelangen. Und nicht auf all das bunte Plastik: „Das mag pessimistisch klingen, aber es ist die Wahrheit.“