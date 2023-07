Ranking 2023 Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt nach Passagierzahl

Auf Platz zwei der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt liegt laut Cruisetickets das Schwesternschiff Oasis of the Seas. Hier finden bis zu 6780 Passagiere Platz, genauso viele wie auf der Allure of the Seas: die Oasis ist mit 362 Metern allerdings zehn Meter länger. Das Kreuzfahrtschiff verfügt über eine sehr ähnliche Ausstattung und fährt meistens ab New Jersey über Jamaika, die Bahamas, Haiti, bis nach Florida. Aber auch Touren durch europäische Länder wie Spanien oder Frankreich bietet die Oasis of the Seas an. Das Schiff ist seit 2009 aktiv und wurde 2019 aufwendig renoviert. 2014 bekam das Kreuzfahrtschiff die Auszeichnung „Best Cruise Ship of the Seas“, verliehen vom Tourismusmagazin Viagem e Turismo. Schiffspatin ist unter anderem die kubanoamerikanische Sängerin und Schauspielerin Gloria Estefan.