Russische LNG-Tanker „Russland ist wahrscheinlich zurzeit einfach der günstigste Gas-Anbieter“

Aber warum kommt es dann aus Russland?

Die Versorgungssituation in Europa ist derzeit gut. Die LNG-Terminals sind im Schnitt mit nur 50 Prozent ausgelastet. Wir könnten also noch weit mehr LNG importieren, was wir aber in der aktuellen Situation nicht benötigen. Wir hatten einen warmen Winter bei uns, aber auch in Asien. Zudem sind die Speicher gut gefüllt, in Deutschland zu nicht ganz 70 Prozent, in Europa sind es knapp über 60 Prozent. Dass das LNG also gerade aus Russland kommt, scheint eine rein kommerzielle Entscheidung zu sein. Russland ist wahrscheinlich zurzeit einfach der günstigste Anbieter.