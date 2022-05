Sanktionspläne Russland weicht beim Öl-Verkauf auf Nicht-EU-Länder wie Indien aus

Neben den Tankschiffen gibt es noch einen weiteren Weg, um russisches Öl von den Förderfeldern etwa in Sibirien nach Europa zu bringen – die Druschba-Pipeline. Der Pipeline-Betreiber ist der Konzern Transneft. In Deutschland landet dieses Öl in den beiden Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt. Die anderen Raffinerien im Land werden dagegen hauptsächlich per Schiff versorgt.



