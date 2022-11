Seitenblick Der Streit ums knappe Trinkwasser

In Bayern tobt aktuell gleich an mehreren Orten ein Streit ums Trinkwasser. Bürgerinitiativen rebellieren dort gegen Unternehmen, die gratis Wasser aus Brunnen pumpen, um es als Mineralwasser zu verkaufen. Coca-Cola cancelte nach heftigen Protesten Anfang des Jahres ein Brunnenprojekt in Niedersachsen, und auch um den Wasserverbrauch des neuen Tesla-Werks in Brandenburg gibt es Konflikte.