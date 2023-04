Selbstversuch Zwei Räder erobern Paris

Auf der Rue de Rivoli, ebenfalls lange eine der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt, die auch an zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Rathaus und dem Louvre-Museum vorbei führt, drängen sich jetzt Autos Stoßstange an Stoßstange auf einer einspurigen Fahrbahn, während zwei Drittel der Straße für Fahrradfahrer freigegeben sind. Was während der Reiseverbote zu Hochzeiten der Corona-Pandemie eine vorübergehende Maßnahme sein sollte, um den Smog-geplagten Parisern ein wenig Luft in der eigenen Stadt zu verschaffen, erklärte der rot-grüne Stadtrat schließlich kurzerhand zur Dauerlösung. Zum Ärger vieler motorisierter Pendler, Handwerker und Lieferanten, aber auch Anwohner benachbarter Straßen. Denn durch die quält sich jetzt häufig der Ausweichverkehr.



Lesen Sie auch: Das sind die Scooter-Pläne der deutschen Städte



„Mein ganzes Team hat mich angeschaut und gefragt, ob ich verrückt sei,“ erinnerte sich Hidalgo kürzlich in einem Interview an die Sperrung der Rue de Rivoli. Immerhin standen damals, 2020, Rathaus-Wahlen an, und die Wiederwahl der Bürgermeisterin war auch ohne diese Maßnahme alles andere als sicher. Nicht nur, aber auch wegen ihrer Verkehrspolitik. Hidalgo blieb bei ihrer Haltung. „Es gibt konservative Leute“, sagt sie ungerührt, "die nicht am Wandel interessiert sind, weil sie schon heute gut leben. Die haben große Wohnungen und ein Haus auf dem Land. Die teilen nicht das Leben der Pariser Mittelschicht.“