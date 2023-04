Selbstversuch Zwei Räder erobern Paris

Wir befinden uns an einer viel frequentierten Kreuzung in Paris. Als ich vor ein paar Jahren noch in der französischen Hauptstadt lebte, bin ich auch viele Strecken mit dem Fahrrad gefahren. Gerade deshalb hätte ich Kinder, selbst mit Helm und Ritterrüstung, niemals in dieses Abenteuer mit ungewissem Ausgang schicken wollen. Auch wenn Paris wegen zahlreicher neu geschaffener Radwege schon damals als besonders fahrradfreundlich galt. Bis zum Beginn der Olympischen Sommerspiele im nächsten Jahr wollen die Stadtoberen dieses Image weiter polieren.