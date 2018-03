Stadtplanung: Wie Städte in Zukunft lebenswerter werden

Hier, im Französischen Viertel, gibt es alles, was Stadtplaner sich wünschen: kurze Wege zwischen Wohnung, Einkauf und Arbeit, Spielstraßen für Kinder und trotz kompakter Bebauung jede Menge Grün. „Unser Vorbild waren die dicht besiedelten, europäischen Altstädte“, sagt der Tübinger Baubürgermeister Cord Söhlke. Die geräumigen Mehrfamilienhäuser stehen dicht an dicht, ohne sich Luft und Licht wegzunehmen. Und in fast jedem Gebäude gibt es Geschäfte, Büros oder Arztpraxen. Ein Fünftel der 2500 Bewohner hat seinen Arbeitsplatz praktisch um die Ecke.