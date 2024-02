Stromnetz Werden E-Autos und Wärmepumpen demnächst zwangsgeregelt?

Wie wollen die Versorger dieses zielgenaue Abregeln umsetzen? „Grundvoraussetzung ist ein sogenanntes Intelligentes Messsystem, ein Smart Meter“, erklärt Frank Borchardt, der als Experte für Digitalisierung und Messung beim Verband der Elektrotechnik (VDE) die technische Umsetzung des § 14a erarbeiten soll. Dieses Smart Meter wird dann um eine so genannte Steuerbox erweitert. Stellt der Verteilnetzbetreiber künftig den Ernstfall fest, also mehr Strombedarf an einem bestimmten Strang seines Ortsnetzes, als er zu dieser Zeit dort bereitstellen kann, sendet er ein Signal an die Smart Meter der betroffenen Haushalte, dass die Leistung von Wallboxen oder Wärmepumpen auf 4,2 kW gedrosselt werden muss. Die Steuerbox gibt das Signal weiter an das einzelne Gerät. Der Rest der Hausversorgung bleibt unbeeinträchtigt.