Stromnetze Werden E-Autos und Wärmepumpen demnächst zwangsgeregelt?

Kurze Antwort: Das weiß heute niemand ganz genau. Es hängt unter anderem davon ab, wie viele E-Autos und Wärmepumpen es später einmal geben wird. „In Neubaugebieten legen wir schon heute die Netze so aus, dass sie ein E-Auto in jedem Haushalt plus Wärmepumpe vertragen“, sagt Ingo Liere-Netheler von Deutschlands größtem Verteilnetzbetreiber Westnetz, „aber in einigen älteren Verteilnetzen kann es lokal zu temporären Engpässen kommen." Generell sind Engpässe im Niederspannungsnetz selten; die Betreiber investierten auch jetzt schon regelmäßig in deren Ausbau, betont Liere-Netheler.