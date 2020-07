Studie zu alternativen Kraftstoffen E-Fuels belasten die Umwelt

In der Studie wurden circa 60 verschiedene Herstellungs- und Transportpfade nach Deutschland analysiert, um die Umweltbelastung durch E-Fuels zu bestimmen. So wurde in einem Modell etwa Diesel mit Strom aus Photovoltaikanlagen in Saudi-Arabien und CO2 aus dortigen Zementwerken hergestellt und per Tankschiff nach Deutschland transportiert. In einem anderen wurde die Herstellung von Methanol in Schweden aus Waldrestholz und mit Strom aus Wasserkraft analysiert. Auch die Herstellung von Wasserstoff in Deutschland und die Erzeugung von Biomethan aus landwirtschaftlichen Rohstoffen, wie beispielsweise aus Mais, wurden betrachtet.