Synthetische Kraftstoffe Können E-Fuels den Verbrennungsmotor retten?

„E-Fuels sollte man dort einsetzen, wo es keine Alternative zu ihnen gibt“, meint Maximilian Fichtner, der am Helmholtz Institut in Ulm und am KIT in Karlsruhe an Energiespeichern forscht. In der Mobilität sind das vor allem der Langstreckenflug und das Hochseeschiff. Wegen der immensen Streckenlängen gilt es, jedenfalls auf Grundlage des heutigen Wissens, als nahezu ausgeschlossen, dass Ozeanriesen und Interkontinental-Flugzeuge jemals mit Batterie fahren oder fliegen werden. Synthetischer Diesel etwa speichert pro Liter genauso viel Energie wie ein Liter klassischer Diesel, etwa 9,8 Kilowattstunden (kWh). Dafür bräuchte man schon eine über 50 Kilogramm schwere Lithium-Batterie.