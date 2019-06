Technologie Altmaier: Wasserstoff bietet „enorme Potenziale“

Altmaier kündigte für dieses Jahr zudem eine Wasserstoffstrategie des Bundes an. Zuvor wird die Bundesregierung in so genannten Reallaboren der Energiewende Innovationen im industriellen Maßstab umsetzen. „Noch im Sommer 2019 werden wir die ausgewählten Projektideen bekanntgeben“, sagte Altmaier der WirtschaftsWoche. „Die technische Realisierung kann dann ab 2020 starten. Im Zeitraum 2019 bis 2022 sind Fördermittel von rund 100 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen.“